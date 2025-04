L’allarme dopo le 11

Senso unico alternato lungo la strada

OLIVETO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Oliveto Lario per una fuga di gas sulla condotta. L’allarme è scattato dopo le 11, in posto anche una ditta specializzata con operai per ripristinare la situazione.

Per consentire l’intervento la circolazione stradale è stata regolata con senso alternato per garantire la sicurezza. Le operazioni sono proseguite nel pomeriggio, presente anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale.