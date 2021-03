La vittima viveva a Onno insieme alla madre

Il sindaco: “Famiglia molto conosciuta, grande tragedia”

OLIVETO LARIO – Viveva ad Onno Ezio Polti, 37 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 marzo, lungo la strada provinciale ‘Lariana’ che collega Lecco e Bellagio.

Polti stava viaggiando verso Oliveto quando, all’uscita della seconda galleria, poco prima del Motel Nautilus, è avvenuto lo scontro con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al 37enne, morto sul colpo nonostante il prodigarsi dei soccorsi giunti sul posto in codice rosso. Il conducente del furgone, un 46enne di Merate, è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto. Dalle prime testimonianze raccolte parrebbe (il condizionale è d’obbligo) che Polti, a bordo della sua Opel Corsa, fosse in fase di sorpasso.

Una tragedia che lascia sgomento e dolore nel paese di Oliveto dove la famiglia di Ezio Polti è molto conosciuta. Il papà, Maurizio Polti, era portalettere mentre il nonno materno, Ezio Nava, aveva lavorato come stradino. “Persone squisite e sempre pronte ad aiutare i cittadini – ha ricordato il sindaco Bruno Polti – purtroppo entrambe prematuramente scomparse. Non ho mai conosciuto Ezio Polti ma quanto accaduto è una tragedia, siamo vicini alla famiglia”.

Ezio Polti viveva ad Onno, nel vecchio nucleo storico, insieme alla madre, Lorena. Lascia anche un fratello. Ancora da stabilire la data del funerale.