Omicidio di Colico, eseguita l’autopsia sul corpo della vittima

L’esame sul corpo del 38enne Ioan Florea è stato eseguito lunedì mattina

Dalla Procura massimo riserbo sull’esito e sulle indagini in corso

COLICO – E’ stata eseguita ieri mattina, lunedì, l’autopsia sul corpo di Ioan Florea, l’artigiano rumeno di 38 anni trovato morto nella serata di mercoledì 24 settembre all’interno del magazzino preso in affitto in via Nazionale Nord a Colico. Qui l’uomo, elettricista, lavorava e viveva. Mercoledì sera è stato trovato senza vita, raggiunto verosimilmente da un colpo di arma da fuoco.

L’esame autoptico si è svolto presso l’Ospedale Manzoni di Lecco ma per avere gli esiti bisognerà attendere. Sulla vicenda, o meglio, sulle indagini in corso per cercare di chiarirla, il Procuratore Ezio Domenico Basso mantiene il massimo riserbo: al momento non è dato sapere come effettivamente sia morto il 38enne (raggiunto da un solo colpo di pistola esploso a che distanza?) e soprattutto a che ora. L’anatomopatologo avrà 90 giorni di tempo per depositare la relazione completa dell’esame in Procura.

Le indagini, intanto, proseguono a 360 gradi. Al lavoro gli uomini della Scientifica dell’Arma e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecco, subito intervenuti sulla scena del crimine per i primi rilievi. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in prossimità del magazzino e nelle vie limitrofe, sperando possano svelare qualche elemento aggiuntivo per ricostruire l’accaduto. Come detto, dalla Procura, almeno per il momento, non trapelano informazioni.

Ioan Florea aveva vissuto diversi anni a Delebio, in Valtellina, ospite di connazionali, da qualche anno si era stabilito alla periferia di Colico nel magazzino preso in affitto, dove lavorava e viveva. L’allarme, mercoledì, era stato lanciato dai fratelli, residenti nel monzese, con cui Ioan avrebbe dovuto incontrarsi per cena, al termine del lavoro. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno allertato le forze dell’ordine che, giunte al magazzino, hanno trovato il 38enne senza vita.