Omicidio di Colico, via libera al recupero degli oggetti lasciati in riparazione all’elettricista trovato morto

I titolari possono contattare la stazione dei Carabinieri di Colico per le informazioni
Proseguono le indagini sulla morte di Florean Ioan, 38 anni
COLICO – Nell’ambito delle indagini relative all’omicidio avvenuto a Colico lo scorso 24 settembre, è emersa la presenza, presso il magazzino di Florean Ioan, di vari elettrodomestici e apparecchi informatici in corso di riparazione.
I clienti che avevano lasciato all’elettricista – trovato morto nel magazzino dove lavorava e viveva, ucciso da un colpo di pistola – i propri oggetti, possono contattare la Stazione Carabinieri di Colico al numero di telefono 0341.940106 per avviare le procedure di restituzione.
All’atto della presentazione in caserma, i titolari dovranno produrre documentazione probatoria o una descrizione dettagliata degli oggetti reclamati, al fine di poter riscontrare effettivamente la loro proprietà sui beni in riparazione.
Proseguono intanto le indagini per chiarire i contorni della vicenda e, soprattutto, risalire al responsabile della morte di Ioan. Lo scorso 29 settembre sul corpo del 38enne è stata eseguita l’autopsia ma per avere gli esiti bisognerà attendere. Sull’attività degli inquirenti vige al momento il massimo riserbo da parte della Procura.