Onno, bagnante in difficoltà in acqua, soccorso 50enne

In difficoltà mentre fa il bagno, 50enne soccorso

E’ successo a Onno questa mattina

OLIVETO LARIO – Intervento dei soccorsi domenica mattina a Onno, frazione di Oliveto Lario, per un bagnante in difficoltà.

L’allarme è scattato intorno mezzogiorno, dato da altri frequentatori della spiaggia che avrebbero notato un uomo in difficoltà in acqua.

Sul posto in codice giallo un’ambulanza della Croce Rossa di Asso che ha prestato le prime cure al bagnante, un 50enne, trasportato poi in codice giallo all’Ospedale di Lecco per le cure del caso.