Onno, il Comune fa chiudere il Pareo Beach e ristorante Autentico

Decaduta la convenzione, il Comune impone la chiusura al Pareo Beach e il ristorante Autentico

La Polizia Locale deve intervenire per far rispettare l’ordinanza

OLIVETO LARIO – La stagione si è conclusa anzitempo per i gestori del Pareo Beach e ristorante Autentico di Onno, frazione di Oliveto Lario: ieri la Polizia Locale si è presentata in spiaggia e ne ha imposto la chiusura così’ come richiesto nell’ordinanza emessa dal Comune di Oliveto nei giorni scorsi.

“Gravi inadempienze” sarebbero le motivazioni, riportate sull’apposita ordinanza comunale, che avrebbero spinto il Comune a sciogliere il contratto in essere con i gestori della struttura, data in concessione nel 2012 con una gara pubblica.

La convenzione prevedeva l’affidamento della gestione del centro sportivo comunale compreso ristorante-club house, un tratto di spiaggia e un parcheggio pubblico. Una decisione, quella di ritirare la convenzione, avvallata anche dal Consiglio Comunale nel marzo scorso.

Una scelta che sembra essere destinata ad innescare una battaglia legale tra municipio e gestori dei locali, con un ricorso già presentato al TAR.

Nel frattempo, nonostante la recessione del contratto, l’attività del bar e del ristorante non erano state sospese e il municipio ha quindi emanato ad inizio agosto un’ordinanza di chiusura contestando “la decadenza dei titoli autorizzativi”. Giovedì è stata la Polizia Locale a imporre il rispetto del provvedimento.