Onno: incidente nel lago, soccorso un giovane. Si cerca un disperso

Incidente al largo dell’acque di Onno

Soccorso un giovane, un altro ragazzo risulta disperso

OLIVETO – Ricerche in corso nel lago all’altezza di Onno, frazione di Oliveto Lario, dove due due giovani sarebbero rimasti coinvolti in un incidente con un gommone ed uno di loro al momento risulta disperso.

Salvo uno dei due giovani, un 24enne di origine rumena, riportato a riva ed ora proseguono le operazioni per individuare il compagno che era con lui.

Secondo le primissime informazioni, pare che i due avessero noleggiato un gommone per fare un giro al largo. E’ stata una coppia a notare il ragazzo mentre sbracciava in mezzo al lago, lo hanno raggiunto con una barca e portato in salvo. E’ stato lo stesso 24enne ad avvisare che non era solo e che c’era un amico con lui, un ragazzo di 26 anni suo connazionale.

Si sono quindi mobilitate le ricerche che hanno coinvolto i vigili del fuoco.

Il traffico sulla strada lariana è regolato a senso alternato per consentire la presenza dei mezzi di soccorso. In cielo sta sorvolando il lago l’elicottero dei Vigili del Fuoco mentre in acqua sono al lavoro i sommozzatori e i pompieri a bordo di un gommone e moto d’acqua.

Nel frattempo, la barca utilizzata dai due giovani è stata recuperata e portata a riva. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. I soccorsi stanno predisponendo il campo base per proseguire le ricerche.