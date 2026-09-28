Operazione antidroga dei Carabinieri: quattro arresti nei boschi dell’Alto Lago

Sequestrati anche ingenti quantità di stupefacenti

Le indagini si sono concentrate nelle aree boschive dell’Alto Lago: determinante l’apporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”

LECCO – Quattro arresti e il sequestro di ingenti quantità di droga: è l’esito delle recenti operazioni antidroga condotte nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Lecco in diverse aree boschive dell’Alto Lago.

Determinante il contributo dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” – per la prima volta impiegato in provincia di Lecco – reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri particolarmente impiegato nelle attività di ricerca e controllo del territorio in aree boschive e impervie e nei servizi di contrasto alla criminalità. Nell’intervento effettuato a Parlasco è stato inoltre impiegato il Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo.

Dorio: due arresti e oltre un chilo di eroina sequestrato

Il primo intervento è avvenuto nell’area boschiva della località “Garavina”, a Dorio, dove i Carabinieri della Stazione di Colico, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto un 36enne di origine italo- marocchina, sorpreso nel corso di un’attività di spaccio.

Nel corso di un servizio di osservazione, i militari hanno notato l’uomo effettuare alcune cessioni di sostanza stupefacente ad automobilisti in transito lungo la sottostante SP72 ed è stato bloccato.

L’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un involucro in cellophane, successivamente recuperato e risultato contenere 59 grammi di hashish.

Nelle immediate vicinanze sono stati inoltre rinvenuti materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 348 euro in

contanti.

Il successivo rastrellamento dell’area boschiva ha consentito di rinvenire un’ulteriore confezione in cellophane contenente circa 1,18 chilogrammi di eroina, occultata tra le foglie a poca distanza dall’uomo.

Nel corso delle operazioni sono state inoltre rinvenute 100 cartucce per armi da fuoco inesplose, delle quali 51 calibro 10 Flobert e 50 calibro 22 Winchester. Il possesso delle munizioni non è stato attribuito all’arrestato.

Il 36enne è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la Casa circondariale di Lecco, a disposizione dell’Autorità

giudiziaria. A seguito dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Lecco, che ha convalidato l’arresto, nei confronti dell’indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Un secondo intervento è stato effettuato a pochi giorni di distanza, sempre nell’area

boschiva della località “Garavina”. I Carabinieri della Stazione di Colico, con il

supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato un

30enne di origine marocchina, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato sorpreso intorno all’interno di un bivacco e, sottoposto a

perquisizione personale, è stato trovato in possesso di più di 130 grammi di sostanza

stupefacente di tipo eroina e cocaina e 5.000 euro in contanti sequestrati.

Gli accertamenti effettuati hanno inoltre consentito di verificare che il 30enne era

destinatario di un provvedimento di rintraccio finalizzato all’esecuzione di un ordine

di carcerazione emesso il 14 settembre 2026 dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano.

Il provvedimento riguarda una pena di un anno, otto mesi e 27 giorni di reclusione

per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Milano e Dervio

nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa

circondariale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Parlasco: due arresti e sequestri di eroina, cocaina e hashish

Negli stessi giorni nel territorio di Parlasco, i Carabinieri della Stazione di Bellano,

unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il

supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo, hanno effettuato un servizio

straordinario di controllo del territorio in un’area boschiva a ridosso della SP65,

finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno sorpreso due uomini di origine marocchina, di

19 e 34 anni, mentre erano intenti a cedere sostanza stupefacente. I due sono stati

immediatamente bloccati e sottoposti a perquisizione.

Gli accertamenti hanno consentito di sequestrare circa 127 grammi di stupefacente

tipo eroina, cocaina e hashish, oltre a 177 euro in contanti, ritenuti provento

dell’attività di spaccio.

Sono stati inoltre sequestrati materiale destinato alla pesatura e al confezionamento

delle sostanze stupefacenti. I due sono stati arrestati.

Controlli rafforzati nelle aree boschive

Le operazioni condotte nelle zone boschive dell’alto Lario si inseriscono nel quadro

dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri

per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare

attenzione alle aree boschive e alle principali arterie viarie del territorio lecchese.

L’attività ha consentito complessivamente di trarre in arresto quattro persone e di

sottoporre a sequestro consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa

tipologia, denaro contante e materiale destinato alla pesatura e al confezionamento e

togliere dalla diponibilità munizioni per arma da fuoco.