Ore 10.42: incidente auto moto sulla SS 36 a Piona in direzione Sondrio

L’incidente è avvenuto in direzione nord

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e forze dell’ordine

COLICO – Incidente auto moto lungo la SS 36 in direzione Sondrio questa mattina, sabato 9 agosto. La chiamata alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu è scattata alle 10.42 con la segnalazione di un motociclista caduto rovinosamente a terra dopo l’impatto con un’auto.

Lo scontro è avvenuto tra l’uscita di Piona e il trivio di Fuentes. Sul posto si è precipitata, in codice rosso, un’ambulanza del Soccorso Bellanese. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

L’incidente sta inevitabilmente creando lunghe code lungo la direttrice nord, in un giorno già contrassegnato dal forte traffico per l’esodo estivo.