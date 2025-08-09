Ore 14. Incidente sulla SS36, all’altezza della galleria Borbino, direzione sud

ABBADIA LARIANA – Incidente lungo la SS36 all’interno della galleria Borbino, all’altezza di Abbadia Lariana, in direzione sud avvenuto poco prima delle 14 di oggi, sabato. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: un’ambulanza e la Polstrada. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco. Stando alle prime informazioni giunte in redazione, l’incidente è avvenuto tra due auto e sarebbero quattro le persone coinvolte senza gravi conseguenze nel sinistro: due uomini uno di 27 e l’altro di 71 anni e due donne di 29 e 69 anni. Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.