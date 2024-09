Ore 15.40 – Incidente sulla SS36 in direzione Sud, altezza Galleria Borbino

ABBADIA LARIANA – Incidente lungo la SS36 in direzione Sud, in prossimità della Galleria Borbino, all’altezza del comune di Abbadia Lariana. Il sinistro si è registrato alle 15.40 circa. Tre le persone rimaste lievemente ferite: una bambina di 3 anni, un uomo e una donna entrambi di 33 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese e la Polstrada. Inevitabili i rallentamenti e le code per chi sta viaggiando in direzione Milano.