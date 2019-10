Incidente lungo la SS36 tratto Orsa Maggiore – Abbadia direzione Nord

LECCO – Incidente alle 17.14 di oggi, giovedì, lungo la SS36 in direzione Nord, nel tratto compreso tra la località Orsa Maggiore e Abbadia Lariana. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 44 anni.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.