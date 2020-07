LECCO – Incidente in bici lungo la SS36 in direzione Sud. I soccorsi sono entrati in azione intorno alle 9.15 di oggi, martedì 21 luglio, per un uomo di 64 anni che è caduto mentre percorreva in bicicletta il tratto tra Abbadia e Lecco/Pradello. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico per consentire le operazioni di soccorso.