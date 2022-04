Un bambino di 4 anni urtato da un veicolo

Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Bergamo

BELLANO – Brutto incidente quello accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, sulla strada provinciale a Bellano. Un bambino, che non sarebbe residente in zona, di soli quattro anni è stato investito da una motocicletta all’altezza di via XX Settembre, nel centro del paese.

Vista la gravità della situazione, è stato mobilitato l’elisoccorso del 118 alzatosi in volo da Sondrio insieme al personale del Soccorso Bellanese presente con due ambulanze, una delle quali in transito proprio nel momento dell’incidente. Il bimbo è stato trasportato in ambulanza a Dervio dove ad attenderlo c’era l’elicottero che lo ha portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso (molto critico) con un trauma al torace/addome.