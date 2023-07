Paura a Colico: fulmine in spiaggia, due ragazzini all’ospedale

Coinvolti due sedicenni, trasportati in ospedale in codice rosso

Sul posto soccorritori, Carabinieri e Vigili del Fuoco

COLICO – Pomeriggio di paura a Colico: un fulmine avrebbe sfiorato all’improvviso due ragazzi in via Montecchio Nord, che si trovavano sulla spiaggia La Breva. Subito soccorsi, sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 14, dopo che sull’Alto Lago si erano abbattute delle violente piogge. Durante il temporale alcuni fulmini avrebbero colpito delle piante sul lungolago, scaricando poi a terra. Stando alle prime informazioni disponibili i due ragazzini infortunati, entrambi 16enni, si trovavano sotto uno di questi alberi quando sarebbero stati sfiorati dalla scarica elettrica.

Uno di loro avrebbe riportato ustioni di secondo grado al torace, mentre l’altro ragazzo che si trovava con lui è stato soccorso per un trauma cranico, probabilmente causato dalla caduta di un ramo. Altre due persone risulterebbero coinvolte nella dinamica, ma dopo le prime cure sul posto non è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, l’équipe automedica da Lecco e l’auto infermieristica da Colico per prestare le prime cure ai due ragazzi, trasportati poi in codice rosso agli ospedali di Lecco e Gravedona. In un primo momento, vista la gravità di quanto accaduto, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, poi richiamato. Sul posto anche i Carabinieri di Lecco che dovranno ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto, e i Vigili del Fuoco di Sondrio che hanno rimesso in sicurezza l’area.