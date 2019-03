La bimba avrebbe improvvisamente attraversato la strada

Un veicolo in transito l’ha travolta. E’ stata portata in ospedale

COLICO – Grande spavento nella prima mattinata di venerdì a Colico dove una bambina di nove anni è stata investita da un’auto, in località Curcio.

La giovanissima, da quanto è stato possibile ricostruire, era insieme alla madre che la stava accompagnando verso la fermata dello scuolabus quando la bimba avrebbe improvvisamente attraversato la strada.

In quel momento stava sopraggiungendo un’auto che non sarebbe riuscita a frenare in tempo, urtando la piccola.

Subito è stato avvisato il 112 e sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa insieme alla Polizia Locale.

I soccorritori, dopo le prime cure, hanno caricato la bimba in ambulanza e l’hanno trasferita all’ospedale di Gravedona. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La bambina è stata ricoverata all’ospedale in codice giallo.