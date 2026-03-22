Paura a Mandello per un incendio in appartamento: Vigili del Fuoco al lavoro

Fiamme circoscritte prima che raggiungessero altri appartament

Sarebbero cinque i feriti: 4 adulti e un bambino tutti trasportati in ospedale

MANDELLO DEL LARIO – Paura ieri sera, sabato, in via al Meria, a Mandello del Lario, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento causando il ferimento di cinque persone, quattro adulti e un bambino, tutti trasportati in ospedale per accertamenti.

L’allarme è scattato alle 21:20, quando la centrale operativa ha attivato l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. Sul posto è stato inviato un contingente composto da 10 operatori, supportati da tre mezzi speciali: un’APS (Auto Pompa Serbatoio) per l’attacco alle fiamme, un’autobotte per il rifornimento idrico e un’autoscala utilizzata per raggiungere i piani elevati e mettere in sicurezza la struttura dall’esterno.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere il rogo, riuscendo a contenere le fiamme ed evitando che si propagassero alle abitazioni vicine.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i sanitari del 118 con diverse ambulanze, tra cui il Soccorso Bellanese e il Soccorsdo degli Alpini di Mandello, impegnati nell’assistenza ai residenti e nella verifica di eventuali intossicazioni da fumo. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio.