Pauroso incidente in SS36: perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard-rail

32enne lecchese trasportato in ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

L’incidente intorno all’1.30 sulla Statale 36 (direzione Sud) all’altezza della galleria Sonico a Lierna

LIERNA – Poteva avere conseguenze ben peggiori il pauroso incidente avvenuto intorno all’1.30 della notte scorsa, tra sabato e domenica, sulla Statale 36 all’altezza di Lierna. Un 32enne lecchese stava viaggiando in direzione Lecco (Sud) quando all’altezza della galleria Sonico, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo dell’auto.

Il giovane, residente sul lago, si trovava sulla corsia di sorpasso quando ha sbandato schiantandosi contro il guard-rail a pochi metri dall’imbocco della galleria, per poi terminare la sua corsa nell’aiuola centrale che separa le due carreggiate di marcia.

Temendo il peggio sul posto si sono precipitati i soccorsi: presenti i Vigili del Fuoco di Bellano, la Polizia Stradale, l’auto infermieristica da Bellano e un’ambulanza del Soccorso Bellanese. Fortunatamente il 32enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco con vari traumi.