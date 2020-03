Perledo: 25 ‘positivi’ alla Sacra Famiglia ma servono altri tamponi

Alla Sacra Famiglia di Perledo 18 ospiti e 7 dipendenti infetti da Coronavirus

Il sindaco: “Ora la situazione è stabile ma aspettiamo nuovi tamponi”

PERLEDO – E’ una delle situazioni più delicate di quelle che si sono registrate sul territorio lecchese: un’epidemia di Coronavirus all’interno di una casa di riposo, un intero reparto in quarantena. E’ quanto successo in questi giorni alla sede di Perledo della Sacra Famiglia.

Diciotto anziani sono risultati positivi al virus, sul totale di venti ospiti di quel reparto, e sette operatori della rsa da qualche giorno in quarantena insieme alle loro famiglie. “La situazione è momentaneamente e obbligatoriamente stabile – spiega il sindaco di Perledo, Ferdinando De Giambattista – in questi giorni non sono emersi ulteriori casi ma mancano ancora molti tamponi da effettuare, si sta attendendo che vengano forniti”.

Complessivamente sono stati effettuati 50 tamponi di cui 20 agli ospiti e 30 ai lavoratori che hanno operato in quel reparto. Ma in tutto, sottolinea il sindaco, lavorano alla sede di Perledo circa 125 lavoratori e sono 115 gli anziani ospitati.

Nessuno degli ospiti risultati positivi, da quanto si apprende, starebbe ad oggi manifestando dei sintomi. “Il monitoraggio è costante tra Sacra Famiglia e ATS – spiega il sindaco – e la struttura è chiusa agli esterni, il personale lavora con i dispositivi di protezione. Stanno operando bene, forse con qualche giorno di ritardo, ma sono riusciti a fermare i contagi. Ora la situazione sembra sotto controllo”.