I soccorritori hanno ripreso le ricerche in mattinata e proseguiranno per tutto il giorno

Si sta perlustrando la parte bassa, lungo il tratto del Sentiero del Viandante tra Perledo e Bellano

PERLEDO – Sono riprese stamattina, lunedì 14 novembre, e proseguiranno per tutta la giornata le ricerche di Alberto Ongania, l’uomo residente a Perledo di cui non si hanno più notizie dalla serata di venerdì scorso. Purtroppo non c’è ancora nessuna traccia o elemento che possa aiutare i soccorsi a circoscrivere il campo di ricerca.

Dopo l’impegnativa giornata di domenica, stamattina due squadre di tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina – Valvarrone si sono rimesse al lavoro. Insieme agli uomini del Cnsas anche i cinofili della Protezione Civile dell’Ana di Lecco e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Al momento i soccorritori stanno battendo la parte più bassa dei sentieri, ovvero quella che si sviluppa lungo il Sentiero del Viandante tra Perledo e Varenna, compresa la perlustrazione dei vari canali presenti lungo il percorso. Come detto, le ricerche proseguiranno per tutta la giornata di oggi.