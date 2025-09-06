Perledo. Ciclista colto da malore, intervento dei soccorsi

L’uomo, di Calolziocorte, era insieme a un gruppo di amici. Trovato a terra privo di sensi

PERLEDO – Momenti di apprensione questa mattina a Perledo, dove un ciclista è stato colto da un malore mentre percorreva in discesa la strada che da Esino porta verso il lago.

L’uomo, un sessantenne di Calolzio, stava pedalando insieme a un gruppo di amici, anche se si trovava più avanti rispetto agli altri quando ha accusato il malore. Proprio i suoi compagni di pedalata lo hanno raggiunto poco dopo e trovato riverso a terra. Al momento del ritrovamento era incosciente e presentava diversi traumi da caduta.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari che, dopo le prime cure, hanno stabilizzato l’uomo e predisposto il trasferimento in ospedale. A giungere immediatamente in loco il Soccorso Bellanese con un’ambulanza in pronta partenza da Perledo, seguita da un’auto infermieristica proveniente da Lecco. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al nosocomio di Lecco. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.