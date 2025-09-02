Perledo. Gattino di 20 giorni gettato nella campana del vetro, salvato dai Vigili del Fuoco

A dare l’allarme una residente che ha udito dei miagolii provenire dalla campana

L’animale è stato affidati ad un veterinario e ai volontari Enpa

PERLEDO – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano sono intervenuti nella serata di ieri, lunedì, in via per Esino a Perledo su segnalazione di una residente che, uscita per buttare il vetro, ha sentito dei miagolii provenire dalla campana per il riciclo.

Utilizzando una termocamera i Vigili del fuoco hanno aperto un varco e in mezzo ai vetri rotti hanno trovato un sacchetto con all’interno un gattino di circa 20 giorni. Il gatto è stato consegnato ad un veterinario e volontaria Enpa. L’ntervento è durato circa 2 ore.