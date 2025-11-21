Perledo, incendio tetto: intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto anche l’autoinfermieristica di Bellano e l’ambulanza del Soccorso Bellanese

PERLEDO – Incendio in quel di Perledo nella serata di oggi, venerdì, con le fiamme che hanno interessato il tetto di un’abitazione, rogo probabilmente originato da una stufa, che ha richiesto un rapido intervento dei soccorritori che si sono mobilitati nella prima serata di oggi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l’auto infermieristica di Bellano e l’ambulanza del Soccorso Bellanese, chiamati a prestare aiuto al proprietario dell’immobile, che si sarebbe ustionato leggermente a una mano. L’uomo è stato assistito sul posto.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e provveduto ad evitare il peggio contenendo l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente alla struttura. L’intervento coordinato delle squadre ha permesso di riportare la situazione sotto controllo in tempi rapidi, limitando i danni.