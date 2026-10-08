Masso sulla SP72 a Perledo: nel weekend accesso limitato sulla Strada del Verde

Nuova ordinanza del Comune per contenere i disagi alla rotatoria della Malpensata, dove resta il senso unico alternato

Sabato 10 e domenica 11 ottobre transito dalle 9 alle 19 solo per residenti di Perledo ed Esino, dipendenti ISF, mezzi di soccorso e autorizzati

PERLEDO – Nuove modifiche alla viabilità dopo lo smottamento sulla SP72 e l’istituzione del senso unico alternato nel tratto della Malpensata. Per evitare che le possibili code sulla provinciale si ripercuotano ulteriormente sulla circolazione locale, il Comune di Perledo ha disposto una regolamentazione straordinaria della Strada del Verde per il fine settimana del 10 e 11 ottobre.

L’ordinanza comunale n. 89 interviene in particolare sul collegamento tra Riva di Gittana e l’innesto con viale del Progresso, a Gittana, prevedendo nelle due giornate una circolazione contingentata.

Dalle 9 alle 19 di sabato 10 e domenica 11 ottobre potranno transitare in entrambi i sensi di marcia soltanto i residenti di Perledo ed Esino Lario, i dipendenti dell’ISF, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli espressamente autorizzati. Per i mezzi ammessi è previsto inoltre il limite massimo di 6 metri di lunghezza.

Per tutti gli altri veicoli, nella stessa fascia oraria, scatterà dunque il divieto di transito sulla Strada del Verde.

La decisione è direttamente collegata alla situazione creatasi sulla SP72 del Lago di Como, dove da mercoledì 7 ottobre è in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo tra la rotatoria della Malpensata e l’omonima galleria. La Provincia aveva adottato il provvedimento dopo il distacco di ammassi rocciosi a margine della carreggiata, disponendo la regolazione alternata del traffico fino a successiva revoca.

“Visti i possibili incolonnamenti che potrebbero verificarsi alla rotonda della Malpensata nelle giornate di sabato e domenica e visti gli inevitabili disagi che potrebbero subire i cittadini di Perledo ed Esino, è stata emessa un ordinanza che autorizza il transito su Strada del verde ai soli residenti di Perledo ed Esino e ai dipendenti della Sacra famiglia dalle 9 alle 19 nelle giornate di sabato 10 e domenica 11. Mi scuso per i possibili problemi e ringrazio l amministrazione provinciale e l amministrazione di Varenna per la collaborazione”, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Fabio Festorazzi.

A portare al provvedimento quanto verificatosi nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, quando un distacco di materiale roccioso aveva interessato la SP72 circa cento metri dopo la rotatoria di Perledo, in direzione Bellano, poco oltre l’uscita delle gallerie di Varenna.

Il materiale aveva raggiunto la rete paramassi, danneggiando uno dei pali di sostegno. Sul posto erano intervenuti Vigili del Fuoco, personale della Provincia e Carabinieri, mentre la circolazione era stata immediatamente regolata a senso unico alternato. Il sindaco Fabio Festorazzi aveva spiegato che le protezioni avevano svolto la loro funzione, indicando in circa 40-50 quintali il peso del masso e ricordando come quella sia una zona già interessata in passato dalla caduta di materiale roccioso.

Nel pomeriggio del 7 ottobre la Provincia aveva poi formalizzato la regolamentazione con semaforo tra la rotatoria e la galleria Malpensata, provvedimento che al momento resta valido fino a nuovo ordine.

La nuova ordinanza si inserisce inoltre in un periodo già delicato per la viabilità di Perledo. Proprio in questi giorni sulla Strada del Verde sono in corso lavori di sistemazione e messa in sicurezza per circa 250 mila euro, comprendenti asfaltature, interventi sui muretti e sui guard rail, nuove barriere paramassi e alcuni allargamenti della carreggiata. Per consentire il cantiere era stata prevista la chiusura dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, fino al 30 ottobre o comunque alla conclusione dei lavori, mentre nei weekend la strada sarebbe normalmente rimasta aperta.

La caduta del masso sulla SP72 ha quindi reso necessaria una nuova disciplina anche per sabato e domenica pensata per agevolare soprattutto gli spostamenti locali senza trasferire sulla Strada del Verde tutto il traffico della provinciale.

La situazione sulla SP72 resta intanto legata agli interventi di messa in sicurezza: il senso unico alternato alla Malpensata continuerà fino alla revoca dell’ordinanza provinciale che, stando agli ultimi sviluppi, durerà almeno fino a lunedì.