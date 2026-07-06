Perledo ricorda Mario Folcio, una vita al servizio della comunità

Artigiano tappezziere, storico esponente socialista e amministratore pubblico, ha lasciato un segno nella vita politica e sociale del paese. E’ scomparso a 81 anni

Il ricordo dell’assessore Carlo Signorelli: “Sapeva ascoltare davvero la comunità”

PERLEDO – Ci sono persone che, anche senza ricoprire incarichi pubblici per molti anni, continuano a rappresentare un punto di riferimento per il proprio paese. A Perledo, il ricordo di Mario Folcio, scomparso all’età di 81 anni, è quello di un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita alla comunità, lasciando un segno nella storia amministrativa, politica e sociale del territorio.

L’affetto dimostrato dalla comunità in occasione dell’ultimo saluto ha raccontato meglio di qualsiasi parola la stima che il paese nutriva nei suoi confronti. Una partecipazione numerosa che ha voluto rendere omaggio non solo all’ex amministratore e al protagonista della vita politica locale, ma soprattutto all’uomo, al cittadino e all’amico che per decenni ha messo competenze, tempo e passione al servizio degli altri.

Artigiano tappezziere, Folcio è stato per molti anni una figura centrale nella vita pubblica di Perledo. Fin da giovane si impegnò nell’area socialista, diventando segretario della sezione locale del PSI, ruolo attraverso il quale contribuì alla formazione di una generazione di amministratori e militanti impegnati nella vita democratica del paese.

Il suo percorso lo portò poi a ricoprire la carica di assessore comunale, partecipando attivamente alla gestione amministrativa di Perledo. Chi ha lavorato con lui ne ricorda la concretezza, la capacità di ascolto e il profondo legame con il territorio.

L’impegno istituzionale proseguì anche in Comunità Montana, dove contribuì ai lavori del Comprensorio che precedette la nascita della Provincia di Lecco, partecipando con convinzione a una fase importante della riorganizzazione amministrativa del territorio.

Anche una volta conclusi gli incarichi politici, Mario non si allontanò mai dalla vita pubblica. Continuò infatti a collaborare con il Comune di Perledo, presiedendo la Commissione urbanistica durante l’amministrazione del sindaco Signorelli e mettendo a disposizione la propria esperienza attraverso suggerimenti, osservazioni e contributi sempre orientati al bene comune.

Nato in Brianza, nel corso della sua vita lavorativa esercitò la professione di artigiano tappezziere a Perledo, prima di trasferire la propria esperienza alla Filca Cooperative di Lecco, senza mai interrompere il rapporto con il mondo del lavoro e dell’associazionismo locale, ai quali continuò a dedicare tempo ed energie anche negli anni successivi.

Tra i ricordi più significativi c’è quello dell’attuale assessore Carlo Signorelli, che ne ha sottolineato la capacità di cogliere le esigenze della popolazione: “Mario sapeva ascoltare davvero la comunità. I suoi consigli erano preziosi perché nascevano dall’esperienza concreta e da un sincero interesse per le persone”, ricorda Signorelli.

Mario Folcio lascia la moglie Giovanna “Fernanda” Invernizzi e i figli Marco e Michela.

Con la sua scomparsa, Perledo perde una figura che ha saputo coniugare lavoro, impegno politico, spirito di servizio e una costante attenzione verso la propria comunità. Il suo ricordo resta quello di un amministratore sempre disponibile al confronto, di un uomo profondamente legato al proprio paese e di un cittadino che ha fatto della partecipazione alla vita pubblica una vera missione.