Perledo. Sacra Famiglia: morta un’anziana positiva al virus, stabili gli altri ospiti

Alla Sacra Famiglia di Perledo morta un’ospite contagiata. Il bilancio è di 12 operatori e 18 anziani positivi

La RSA: “A 14 giorni dopo il primo contagio, oggi la situazione è sotto controllo”

PERLEDO – Non ce l’ha fatta uno degli ospiti della casa di riposo della Sacra Famiglia di Regoledo, a Perledo: si tratta di un’anziana, risultata positiva al tampone del Coronavirus così come altri 18 utenti della Rsa, che si trovavano alloggiati nello stesso reparto. Solo uno degli ospiti di quel nucleo è risultato negativo ed è stato isolato in un’altra stanza.

Il bilancio complessivo dei contagiati nella casa di riposo è di 18 anziani e 12 operatori infettati, due di loro sarebbero in via di guarigione mentre gli altri ospiti sarebbero in condizioni stabili. Nessun caso, rassicurano dalla Sacra Famiglia, è segnalato nelle altre due sedi, la RSA Mons. Borsieri di Lecco e la RSA La colonia di Civo in Valtellina.

“L’evoluzione della maggior parte dei pazienti del nucleo coinvolto al momento è favorevole – spiega il medico responsabile dottoressa Sussele Mayan – e ad oggi, dopo 14 giorni, 2 pazienti presentano sintomatologia moderata, ma con condizioni stabili mentre un paziente versa in condizioni gravi. Purtroppo una nostra ospite di 91 anni con grave morbilità è deceduta per le subentrate complicazioni. Dobbiamo ovviamente attendere per capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Al momento comunque non è indicato il ricovero per nessun ospite”.

La struttura di Regoledo, spiegano dalla Sacra Famiglia, è stata messa in sicurezza: unico ingresso per tutto il personale con misurazione della febbre a ogni cambio turno e gel disinfettante all’ingresso e in uscita. Sono stati inoltre attivati percorsi diversificati per evitare contatti stretti; tutti i dipendenti sono assegnati ai rispettivi nuclei di appartenenza; si è proceduto inoltre alla sanificazione completa degli ambienti.