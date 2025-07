Persona scivola nel torrente Varrone, recuperata dai Vigili del Fuoco

Si tratta di una persona di 70 anni, soccorsa in principio di ipotermia

Cruciale per il salvataggio la collaborazione tra squadre SAF (Lecco e Bellano) e Reparto Volo

VALVARRONE – I Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano, insieme al Reparto Volo, sono intervenuti con le squadre SAF (speleo alpino fluviali) per soccorrere una persona di circa 70 anni scivolata nel bosco e poi finita nel torrente Valvarrone.

Dopo aver localizzato la persona, i Vigili del Fuoco l’hanno messa in sicurezza e l’hanno trasportata tramite l’elicottero “Drago” in una zona sicura, dove è stata affidata ai sanitari del 118.

La persona era in principio di ipotermia e dopo le prime cure è stata portata in ospedale. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre, la persona è stata tratta in salvo.

L’operazione è stata condotta con successo grazie alla collaborazione tra le diverse squadre coinvolte, garantendo la sicurezza e il soccorso della persona in difficoltà. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e 45 minuti.