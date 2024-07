Piante sulla Sp72 a Dorio, disagi alla circolazione nella serata di martedì

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano sono intervenuti per liberare la strada

Disagi alla circolazione per via della chiusura per manutenzione della SS36 in direzione Nord

DORIO – Serata difficile, quella di martedì, per la circolazione lungo la Strada Provinciale 72 a Dorio. I Vigili del Fuoco, infatti, sono intervenuti in località Garavina per la rimozione di alcune piante che si sono abbattute sulla carreggiata.

Il distaccamento di Bellano ha lavorato per liberare il prima possibile la Sp72. Grossi disagi alla circolazione per la presenza del traffico pesante che era stato deviato sulla provinciale per via della chiusura per manutenzione della SS36 in direzione Nord.