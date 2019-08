Pioggia, vento e grandine, ancora una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Il maltempo di ieri sera ha causato diversi disagi nei comuni dell’Alto Lago e in Valvarrone

Il video di Ferruccio Adamoli titolare del ristorante Capriolo

ALTO LAGO – Altra nottata ‘movimentata’ per i Vigili del Fuoco di Lecco a causa del maltempo. Le squadre sono state attivate ieri sera, martedì, per la violenta grandinata che ha colpito i comuni dell’Alto Lago e in Valvarrone in particolar modo.

Allagamenti, piante cadute e vento forte hanno impegnato i pompieri per tutta la serata, fino all’una di questa notte. A Casargo paura per l’allagamento di una strada, causata da un tombino saltato.

In Valvarrone, intorno alle 20, sono caduti chicchi di grandine grossi come noci: “Tutto sommato è andata bene – ha raccontato Ferruccio Adamoli, titolare del Ristorante Capriolo nel comune di Valvarrone, località Subiale-Lavadè – I danni maggiori li hanno subiti le auto, ma fortunatamente non è successo nulla alle persone. La violenza del maltempo è stata impressionante, faceva paura. Le strade però sono tutte transitabili e i volontari della protezione civile stanno verificando la situazione, ma a parte un tappeto di foglie sopra l’asfalto non ci sono particolari problematiche”.