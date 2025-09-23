Posti barca “abusivi”, a Dervio individuati e sanzionati sette “furbetti”

Attività di controllo del Servizio navale della Guardia di finanza

Disposta la rimozione delle barche “abusive” che non pagavano l’affitto

DERVIO – I militari del Servizio navale della Guardia di finanza, in collaborazione con il personale dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori di Menaggio, nel corso di mirati controlli in ambito demaniale, hanno verificato la corretta fruizione di 157 posti barca assegnati in concessione a privati cittadini nel Comune di Dervio.

L’intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare l’occupazione abusiva, con natanti privati, di 7 posti barca che venivano utilizzati illegittimamente senza corrispondere il previsto canone concessorio. I militari della Stazione Navale Lago di Como hanno disposto la rimozione delle barche “abusive” e hanno elevato, nei confronti dei contravventori, le sanzioni previste.

L’operazione di servizio si colloca nell’ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio sulle sponde del Lario, svolte dalla Guardia di finanza in stretto raccordo con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, volte a contrastare fenomeni di illegalità lungo la fascia costiera.