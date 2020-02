Precipita in Grignetta, elisoccorso un escursionista di 50 anni

L’allarme intorno alle 12, l’escursionista sarebbe precipitato sulla Cresta Cermenati

Elisoccorso e Soccorso Alpino in azione, si tratta di un uomo di 50 anni

MANDELLO – Soccorsi al lavoro in Grignetta a causa di un incidente in montagna. L’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 12.

Stando alle primissime informazioni a disposizione pare che un escursionista, un uomo di 50 anni, sia precipitato sulla Cresta Cermenati che dai Resinelli porta in vetta alla Grigna Meridionale.

Sul posto l’elisoccorso di Como e anche i tecnici del Soccorso Alpino Stazione di Lecco.

Maggiori informazioni non appena possibile