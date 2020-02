Precipita sul Canale della Fiamma, alpinista muore in Grignone

Tragico incidente sulla parete Ovest del Grignone

L’alpinista è precipitato mentre saliva il Canale della Fiamma

LECCO – Tragico incidente in montagna nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio, sulla parete Ovest del Grignone. Secondo quanto appreso un uomo sarebbe precipitato mentre stava salendo il Canale della Fiamma.

L’alpinista era impegnato nell’ascesa insieme ad altri due compagni quando si sarebbe verificato il tragico incidente. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, subito si è alzato in volo l’elisoccorso di Como. Il forte vento di oggi, che soffiava ancor di più in quota, ha reso più delicate le operazioni di soccorso. Per l’alpinista purtroppo non c’è stato nulla da fare, il corpo è stato recuperato con l’elicottero e trasportato presso la stazione di Lecco del Soccorso Alpino.

Sempre l’elicottero, poi, è tornato sul luogo della tragedia e ha riportato a valle anche gli altri due compagni rimasti illesi. Allertati anche gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino stazione di Dervio.

Il Canale della Fiamma è un itinerario alpinistico di ghiaccio e roccia che si sviluppa a sinistra del Canale Ovest e del Canale di Sinistra. Il canale della Fiamma, situato nella zona del rifugio Bietti, deve il suo nome alla caratteristica torre rocciosa a forma di fiamma posta nella parte finale del canale.