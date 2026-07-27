Problemi per due barche, doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Mandello

La squadra nautica ha soccorso una barca in avaria e un’altra contro gli scogli

In entrambi i casi imbarcazioni e persone sono state portate in zona sicura

MANDELLO – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel lago, davanti all’abitato di Mandello, per due interventi distinti. Il primo allarme è scattato per una barca in avaria sottocosta, il secondo per una barca a vela finita contro gli scogli a causa di un guasto meccanico. In entrambi i casi la squadra nautica ha messo in sicurezza le barche portando in zona sicura anche le persone a bordo.