Ragazzina scomparsa nel lago, ad Abbadia si continua a cercare

Continuano le ricerche dei sommozzatori sul lago ad Abbadia

Ancora non si trova il corpo della ragazzina annegata ieri a pochi passi dalla riva

ABBADIA – L’oscurità del lago se l’è portata via in un attimo e ancora non ha restituito le spoglie della bambina scomparsa da ieri nelle acque antistanti la spiaggia del parco Ulisse Guzzi ad Abbadia Lariana.

E’ ormai trascorso un giorno dal tragico accadimento e i Vigili del Fuoco insieme ai sommozzatori continuano a cercare in quel tratto di lago, vicino alla riva dove mamma e bambina stavano giocando prima che la giovane scomparisse sott’acqua.

L’hanno cercata fino alle 2 di notte, per poi sospendere le operazioni, hanno continuato a cercarla fin dalla prima mattinata di oggi, nonostante il maltempo che venerdì ha insistito sul lago.

Presenti anche i familiari della 11enne che per il secondo giorno stanno assistendo impotenti alle ricerche. Una famiglia, originaria del Gambia e residente a Monza, devastata da un dramma arrivato all’improvviso, in quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di tranquillità sul lago.

Quel tratto di spiaggia resta anche oggi transennato per agevolare il lavoro dei sommozzatori.