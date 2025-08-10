Ragazzino rischia di annegare a Mandello, portato a riva da un bagnante

Il giovane stava facendo il bagno vicino alla foce del fiume

Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza del Soccorso Bellanese e i Vigili del Fuoco

MANDELLO – Paura a Mandello del Lario nel pomeriggio di oggi, domenica 10 agosto, dove un ragazzino ha rischiato di annegare. Il 14enne di origine peruviana stava facendo il bagno vicino alla foce del fiume quando si sarebbe ritrovato in difficoltà. Fortunatamente un astante è intervenuto immediatamente e lo ha portarlo sulla spiaggia.

Subito è arrivata l’ambulanza del Soccorso Bellanese in pronta partenza da Perledo, si tratta infatti dell’ambulanza che per tutta l’estate presidia, durante i week-end e il giorno di Ferragosto, la zona di Perledo e del centro lago.

I soccorritori dell’ambulanza (tra cui era presente anche un operatore della squadra nautica di salvamento del Soccorso Bellanese) hanno collaborato con un vigile del fuoco arrivato con un unità nautica via lago.

Insieme hanno provveduto a prestare i primi soccorsi al ragazzino per poi caricarlo in ambulanza per il trasporto in ospedale (codice giallo – mediamente critico) per tutti gli accertamenti del caso.