Il 40enne stava effettuando una immersione con un compagno

Dopo un pomeriggio di ricerche, i sommozzatori hanno trovato il cadavere dell’uomo

MANDELLO – E’ stato ritrovato poco prima delle ore 20, il corpo senza vita del sub disperso da stamattina nelle acque del lago. L’uomo, 40 anni, di origini comasche, si era recato al Moregallo (territorio di Mandello) per effettuare una immersione da cui però non è più riemerso. L’allarme era scattato intorno alle 12, a chiamare i soccorsi un compagno di immersione che era con lui.

I Vigili del Fuoco del comando di Lecco hanno perlustrato il lago per tutto il pomeriggio con l’utilizzando di strumentazioni di ricerca subacquea, le ricerche si sono concluse in maniera tragica con il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo che è stato recuperato dai sommozzatori.