Il video del curioso episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì in stazione a Colico

Prende a calci la sua auto e poi l’abbandona, sulla carrozzeria la scritta “Regalo Salvini”

COLICO – Arriva nel piazzale della stazione di Colico a bordo di una vecchia Citroen C3, scende e la prende a calci prima di abbandonarla in mezzo alla strada.

E’ avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì, a Colico. La scenda assurda ha lasciato a bocca aperta i passanti e qualcuno l’ha pure ripresa con lo smartphone.

Sulle fiancate dell’utilitaria con targa rumena la scritta “regalo Salvini” con probabile riferimento alle limitazioni alla circolazione delle auto con targa straniera nel nostro paese contenute nel decreto sicurezza in vigore dalla fine del 2018.

La nuova legge stringe le maglie contro i possessori di auto con targa estera. In pratica, chi risiede in Italia da oltre 60 giorni non può circolare con un veicolo targato oltre frontiera.

Una disposizione che ha suscitato le polemiche della comunità automobilistica rumena che risulta essere la più grande e dunque la più soggetta ai controlli.

Per i trasgressori è prevista una multa da 712 euro e l’immediata cessazione dalla circolazione del veicolo. Non solo. Nel caso in cui entro i successivi 180 giorni il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia tornato all’estero con foglio di via, è prevista la confisca.

Nel caso in cui il veicolo sia a noleggio o in comodato, ma sprovvisto del relativo documento, la sanzione è di 250 euro con fermo amministrativo e obbligo di esibizione del documento entro 30 giorni. In caso di violazione di questa disposizione è prevista l’ulteriore multa di 712 euro.