Viabilità: riaperta poco prima delle 17 la Statale 36

Intervento d’urgenza per una fessura nella galleria Fiumelatte

La Statale era stata chiusa in direzione Nord, forti le ripercussioni sul traffico

AGGIORNAMENTO ORE 17: la Statale 36 è stata riaperta pochi minuti fa. Fortunatamente all’interno della galleria non sono stati rilevati danni strutturali. Come ha fatto sapere Anas, la fessurazione avrebbe riguardato unicamente la copertura della volta in calcestruzzo, probabilmente a causa delle infiltrazioni. I cantonieri hanno rimosso il materiale in eccesso per evitare cadute sulla carreggiata sottostante, quindi la SS36 è stata riaperta al traffico. La prossima settimana verrà eseguito un nuovo intervento di ripristino.

VARENNA – Traffico a rilento nel pomeriggio di oggi, venerdì, sulla Statale 36, chiusa in direzione Nord a causa di un intervento urgente da parte di Anas all’imbocco della galleria Fiumelatte, all’altezza di Varenna.

L’intervento, come appreso, si è reso necessario a causa della presenza di una fessurazione nella copertura della volta del tunnel, notata da un cantoniere Anas in servizio. Per evitare la caduta di calcinacci e materiale sulla sede stradale i tecnici sono intervenuti d’urgenza e hanno provveduto a rimuovere il calcestruzzo nel punto di fessurazione. In settimana verrà programmato un nuovo intervento di ripristino.

Per questo motivo la carreggiata Nord della SS36 è stata temporaneamente chiusa. Per chi viaggia in direzione Colico uscita obbligatoria ad Abbadia.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con tempi di percorrenza tra Abbadia e Bellano di oltre un’ora.