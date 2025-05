Rientro in coda sulla SS36, attenzione ad un incidente tra Lierna e Mandello

Code verso Milano sulla Statale 36

All’altezza della Galleria Somana sinistro tra due auto

MANDELLO – Rientro in coda domenica pomeriggio per gli automobilisti sulla SS36. Complice la giornata di bel tempo in tanti hanno deciso di muoversi verso il lago e la Valtellina, rendendo l’orario di rientro particolarmente difficile, anche per l’assenza del servizio ferroviario tra Lecco e l’alto lago per via dei lavori.

A complicare la situazione un incidente in direzione sud all’altezza della galleria Somana, a Mandello, avvenuto intorno alle 16.20.

Due i mezzi coinvolti, due moto, tre i feriti, due giovani ventenni e un sessantenne. In posto i soccorritori, i Vigili del Fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso. Come detto, il sinistro ha causato ulteriori rallentamenti lungo la tratta in direzione Milano.