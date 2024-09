Rissa nella notte in località Moregallo, due le persone ferite

L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 3.30

Solo tre giorni fa si era verificata un’altra colluttazione nella quale era spuntata un’arma da taglio

MANDELLO DEL LARIO (MOREGALLO) – A distanza di tre giorni un’altra rissa si è verificata in via Moregallo. Questa volta a restare feriti nella colluttazione sono stati un giovane di 19 anni trasportato all’ospedale in codice giallo e un’altra persona sempre di 19 anni ferita in modo lieve.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30, quando sul luogo dell’incidente sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, insieme alle Forze dell’Ordine.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto, né le motivazioni che hanno portato allo scontro. Questo episodio segue a breve distanza un’altra rissa verificatasi sempre in via Moregallo, durante la quale era stata utilizzata un’arma da taglio, causando il ferimento di un altro giovane, anch’egli ricoverato in codice giallo.