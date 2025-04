Ritrovate ossa umane nei boschi di Vendrogno, indagano i Carabinieri

La macabra scoperta ieri, lunedì, in località Presallo

In corso tutti gli approfondimenti del caso

BELLANO – Ossa umane nei boschi di Vendrogno. Il ritrovamento è stato fatto nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo, nei boschi in località Presallo. Sul posto si sono portati i Carabinieri per un sopralluogo alla ricerca di indizi per dare una identità ai resti.

Il via vai delle forze dell’ordine è stato notato dai residenti della zona. Pochi i particolari che sono stati al momento resi noti, sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per fare chiarezza sulla vicenda.