Ritrovato il corpo del turista tedesco inghiottito dal lago

Il ritrovamento oggi, da parte dei Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche da lunedì 25 agosto

La salma è stata portata a Dongo e messa a disposizione delle autorità competenti

DORIO – Il corpo del turista tedesco scomparso nelle acque del Lario da lunedì 25 agosto è stato individuato oggi, sabato, e recuperato dai Vigili del Fuoco. La salma è stata portata a Dongo, dove verrà messa a disposizione delle autorità competenti.

Sergio Corsano, 55 anni, nato in Germania ma con origini italiane, era in vacanza sul lago con la famiglia e, secondo quanto ricostruito, durante una gita in barca si sarebbe tuffato per soccorrere i figli in difficoltà. Dopo averli messi in salvo, è stato inghiottito dalle acque senza più riemergere.

Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di lunedì 25 agosto, dopo la richiesta di soccorso lanciata dai famigliari. Per sei giorni decine di uomini hanno lavorato senza sosta: Vigili del Fuoco, sommozzatori, Guardia Costiera e volontari. Fondamentale anche il supporto tecnologico, con l’impiego del ROV, un robot subacqueo capace di scandagliare i fondali a grande profondità.

Il piccolo borgo lariano ha seguito con apprensione le operazioni, consapevole della drammaticità dell’accaduto. L’epilogo, purtroppo, è arrivato oggi, sabato 30 agosto, con il ritrovamento del corpo.