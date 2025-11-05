Ritrovato senza vita il cacciatore disperso sui monti sopra Colico

L’uomo, C. P. di 67 anni, non era rientrato a casa e non rispondeva più al telefono

E’ stato trovato grazie alla tecnologia IMSI Catcher, ma per il cacciatore non c’è stato nulla da fare

COLICO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono stati attivati per un intervento di ricerca persona nel comune di Colico. Un cacciatore, C. P. di 67 anni, non aveva fatto rientro da una battuta di caccia e non rispondeva al telefono, i famigliari allora hanno allertato i soccorsi.

Immediatamente è stato attivato l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che ha proceduto all’elaborazione dei dati di rete del cellulare del disperso per circoscrivere l’area delle ricerche. Contestualmente è stato attivato il Reparto Volo Lombardia, che è decollato con l’elicottero Drago 166. Sono state mobilitate anche squadre di terra con personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e SAF (Speleo Alpino Fluviale).

L’aeromobile, grazie alla tecnologia IMSI Catcher di bordo, ha triangolato in volo la posizione del telefono del disperso. Due elisoccorritori sono stati verricellati sul posto e hanno purtroppo rinvenuto l’uomo privo di vita. Il corpo è stato recuperato e affidato alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.