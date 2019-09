L’infortunio è avvenuto nei pressi del rifugio Elisa

MANDELLO – Gara finita anzitempo e non senza conseguenze per un runner impegnato quest’oggi, sabato, nel Trail delle Grigne Sud, gara di corsa in montagna con partenza e arrivo a Mandello del Lario.

L’infortunio, avvenuto nei pressi del rifugio Elisa, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre alcuni volontari del Soccorso Alpino, impegnati nel presidio del percorso di gara, sono intervenuti per primi.

L’atleta, a causa di una caduta, si sarebbe procurato la frattura di un braccio. Una volta stabilizzato è stato raggiunto dall’elisoccorso ed elitrasportato all’ospedale in codice giallo.