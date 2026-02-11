Sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, dura presa di posizione di Regione Lombardia

Il presidente Fontana e l’assessore Lucente stigmatizzano l’atto doloso che colpisce un’infrastruttura chiave per il territorio

ABBADIA LARIANA – Il sabotaggio nella notte della linea ferroviaria Lecco-Tirano, all’altezza di Abbadia Lariana, ha immediatamente suscitato la reazione delle istituzioni regionali. Dopo le parole del Sottosegretario Mauro Piazza, interviene con parole nette anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Non ci sono più aggettivi per condannare azioni scellerate che, oltre a danneggiare l’immagine del nostro Paese in un momento storico, unico e irripetibile, come quello delle Olimpiadi, recano problemi logistici anche ai normali cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico per lavorare o per motivi personali – ha fatto sapere – Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie”.

Sull’accaduto prende posizione anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che definisce quanto accaduto “Un episodio grave e inaccettabile, che stigmatizziamo con fermezza. Si tratta di un atto doloso che colpisce un’infrastruttura strategica per il territorio lombardo e per le località che ospitano le Olimpiadi invernali. Fortunatamente non si sono registrati danni e la circolazione è stata regolare”.

Lucente sottolinea inoltre l’efficacia dell’intervento tecnico e del coordinamento con le forze dell’ordine: “Grazie al pronto intervento dei tecnici e al coordinamento con le Forze dell’ordine – prosegue Lucente – non si sono registrati danni strutturali alla linea né ripercussioni”. E ribadisce il valore strategico del collegamento ferroviario: “La linea Lecco-Tirano – conclude l’assessore ai Trasporti – rappresenta un collegamento fondamentale verso Bormio e Livigno, a maggior ragione durante il periodo olimpico”.

L’episodio si è verificato questa notte (tra il 10 e l’11 febbraio) nei pressi di Abbadia Lariana, lungo un’arteria ferroviaria considerata cruciale per i collegamenti con l’area valtellinese e con le località coinvolte nei prossimi appuntamenti olimpici. Nonostante il danneggiamento dei cavi della centralina di scambio, non si sono registrate interruzioni né rallentamenti del traffico ferroviario.