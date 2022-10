Scalatori infortunati colti dal buio al Magnaghi: in volo l’elisoccorso

La richiesta di soccorsi è scattata poco prima delle 19

In azione l’elisoccorso di Como per recuperare due scalatori

MANDELLO – Erano impegnati lungo la via Lecco al Terzo Magnaghi quando si sono infortunati. Hanno deciso così di calarsi alla base della via, ma giunti all’altezza del canalone Porta, sono stati colti dal buio e sono stati costretti ad allertare i soccorsi.

Intervento in notturna per l’elisoccorso di Como per recuperare due scalatori avvolti dal buio mentre, infortunati, stavano cercando di scendere alla base della via.

L’allarme è scattato poco prima delle 19: in volo, dal Sant’Anno di Como, è stato fatto alzare l’elisoccorso che ha proceduto al recupero dei due scalatori e al loro trasferimento alla piazzola dei Resinelli.