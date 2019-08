Schianto nel tunnel del S. Martino, soccorsi due automobilisti

L’incidente avvenuto nel tratto Abbadia – Lecco nella galleria del San Martino

Due automobilisti soccorsi dai sanitari e dai vigili del fuoco

ABBADIA – Soccorritori al lavoro, nella primissima mattinata di sabato, per un incidente sulla Statale 36: un auto, Fiat Punto, è uscita di strada finendo contro le barriere nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco, sulla carreggiata Sud.

Le due persone a bordo, un uomo di 35 anni e una donna di 69 anni, sono state assistite dal personale sanitario giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Fortunatamente non avrebbero riportato traumi gravi.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 di sabato, all’interno del tunnel del San Martino. Qualche disagio per la viabilità: il traffico è stato fermato per una decina di minuti per consentire le operazioni di soccorso, poi è stata riaperta una corsia per consentire ai veicoli di defluire.