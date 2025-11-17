Scomparso da casa in provincia di Piacenza, 12enne ritrovato alla stazione di Colico

Gli agenti della Polizia Locale lo hanno rintracciato nel tardo pomeriggio di sabato scorso

Sono ora in corso accertamenti per scongiurare l’ipotesi di sottrazione di minore; le indagini si avvolte dal più stretto riserbo

COLICO – Gli agenti della Polizia Locale di Colico, durante l’attività di controllo e presidio del territorio finalizzata alla prevenzione dei furti in abitazione, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, hanno rintracciato nei pressi della stazione di Colico un bambino italiano di 12 anni smarrito, in seguito a una segnalazione pervenuta alla centrale operativa. La scomparsa dalla sua abitazione in provincia di Piacenza, era già stata denunciata alla locale Stazione Carabinieri.

Il minore è stato immediatamente messo in sicurezza, preso in carico dagli agenti e, dopo le doverose indagini e segnalazioni di rito, riaffidato ai familiari. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per scongiurare l’ipotesi di sottrazione di minore; le verifiche si stanno svolgendo nel più stretto riserbo, a tutela del bambino e del segreto d’indagine. Per questo motivo non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

“Desidero esprimere un sentito plauso agli agenti della Polizia Locale per il tempestivo intervento e la grande professionalità dimostrata – dichiara il Sindaco Monica Gilardi – un’azione che conferma la costante attenzione e dedizione delle nostre forze nella tutela della sicurezza e del benessere della comunità”.