Scontro auto moto a Mandello: paura ma nessun ferito

Incidente in via Segantini durante il Motoraduno tra un motociclista e un’auto con a bordo madre e figlia di 6 anni

Fortunatamente nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale

MANDELLO – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in pieno clima di Motoraduno a Mandello, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una Moto Guzzi sidecar.

Mancavano pochi minuti alle sette quando il motociclista, che stava transitando in via Segantini (si trovava solo sulla moto, nessun passeggero era sul sidecar), per cause da chiarire, si è scontrato con un’autovettura. A bordo della macchina viaggiava una mamma con la figlia di 6 anni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, di cui una del Soccorso Bellanese, allertati i Carabinieri di Lecco e i Vigili del Fuoco. Dopo i primi controlli sanitari sul posto, è stato escluso il trasporto in ospedale: nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

L’episodio ha causato qualche disagio alla circolazione, già intensa per la presenza di migliaia di appassionati al Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Alla fine resta solo un grande spavento per i protagonisti dell’incidente e un nuovo richiamo alla prudenza, in un fine settimana che porterà sulle strade del Lario motociclisti e turisti da tutto il mondo.