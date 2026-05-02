Scontro auto moto a Varenna lungo la Sp 72: due persone coinvolte

L’incidente è avvenuto oggi, sabato, poco prima delle 17

Sul posto, in codice giallo, l’autoinfermieristica e un’ambulanza del Soccorso Bellanese

VARENNA – Incidente tra un’auto e una moto questo pomeriggio, sabato 2 maggio, lungo la strada provinciale 72 poco prima di Fiumelatte. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, i due mezzi si sono scontrati violentemente con il motociclista che, disarcionato dalla due ruote, è finito rovinosamente a terra.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza del Soccorso Bellanese e dell’autoinfermieristica.

Due le persone che risulterebbero coinvolte nell’incidente, ovvero un uomo di 60 anni e un ragazzo di 28 anni. Il motociclista avrebbe rimediato un trauma al polso e alla schiena mentre l’automobilista delle ferite al braccio sinistro dovute allo scoppio dell’airbag.